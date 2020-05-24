«أوقاف» مطروح: التزام الأئمة بالتعليمات الوزارية بشأن العيد

تفقد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح، منذ قليل، إدارات الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، بحضور الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة، والشيخ محمد الشرقاوي المفتش بالمتابعة، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الوزارية.وقام مدير الدعوة بالتفتيش على إدارتي النجيلة وبراني، مؤكدا على أن التزام الأئمة بالتوجيهات الوزارية بإذاعة التكبيرات من خلال إذاعة القرإن الكريم، كل في مسجده، مما أدخل الفرح والسرور على المواطنين، واستبشارهم بقرب الفرج، وسط مرور مكثف من مديري الإدارات والمفتشين.