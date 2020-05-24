بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

يقدم "الدستور" خدمة بث مباشر لصلاة عيد الفطر المبارك 2020، والتي يتم نقلها من مسجد الفتاح العليم اليوم الأحد الموافق 24 مايو والموافق 1 شوال 1441 هجريا.وتأتي صلاة العيد في هذا العام وسط أجواء غير مسبوقة، حيث من المقرر إقامتها بمسجد الفتاح العليم بعدد محدود من القائمين على خدمة المسجد، ومنعها من الساحات والمساجد، في إطار قرارات الدولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، نقل صلاة عيد الفطر لجموع الشعب المصري والعربي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين المصريين من النزول وتأدية الصلاة في المساجد أو الساحات، حيث من المقرر عرضها على دي إم سي DMC، سي بي سي CBC، أون ON، و"الحياة".