تعرف على حقيقة الجزء الثانى من «النهاية»

علق المؤلف عمرو سمير عاطف، على فكرة وجود جزء ثاني لمسلسله الجديد "النهاية"، الذي عُرضت حلقته الأخيرة منذ ساعات قليلة.وكتب "سمير" عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "بعتذر جدا على التأخر في الرد وبوجه كل الشكر لكل واحد اتفرج على المسلسل أيًا كان رأيه".واستكمل: "فيه سؤال بيتكرر عن الجزء التاني وهل هيكون فيه جزء تاني ولا لاء، وفي الحقيقة إن القرار ده مش قرارى ده قرار يوسف باعتباره صاحب الفكرة وشركة الإنتاج باعتبارها مالكة الموضوع".واختتم: "وأعني أنني إذا انشغلت في أعمال أخرى أو ما قدرتش أكتب جزء تاني فمن حقهم أنهم يكملوا العمل مع سيناريست تاني أو يأجلوه لغاية ما الظروف تسمح بإنتاجه، بكرر الشكر للجميع وقريب إن شاء الله هجاوب على جميع الاستفسارات الأخرى بخصوص العمل".مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.