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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تحيل واقعة المريض المسن إلى النيابة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:20 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أنه أصدر قرارًا بتحويل المتسبب بشأن واقعة المريض جلال محمد عبدالباسط، المسن البالغ من العمر 70 عامًا، والذي تم تحويله إلى مستشفى الصدر من قبل إدارة المستشفى الجامعي، والذي توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أنه انتهى التحقيق المبدئي مع المتسبب في خروجه قبل وصول سيارة الإسعاف، بإحالة ملف التحقيق إلى النيابة الإدارية وللاستكمال إجراءات التحقيقات، وذلك بناءًا على التقرير المبدئي الذي تم عرضه من الدكتور أشرف معبد  مدير المستشفى الجامعي، على  الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، ثم تم رفعه للدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

الجدير بالذكر، أنه تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة وفيديو لمريض من فئة كبار السن ملقى أمام البوابة الرئيسية لمستشفى أسوان الجامعي، بالإضافة إلى نشر فيديو يوضح رفض المستشفى استقبال المريض، نظرًا لإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ما أدى إلى وفاته.

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