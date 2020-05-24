

سعر الدولار اليوم الأحد 24 - 5 - 2020 في البنوك: -



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:-

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.79 جنيه - 15.92 جنيه للبيع.



بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.





بنك عودة بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية بـ 15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.





بنك الإسكان والتعمير بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.





بنك قناة السويس بـ 15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.





البنك الأهلي المصري بـ 15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.





بنك HSBC وصل لـ 15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.





بنك البركة بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.





البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.





مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.





البنك التجاري الدولي CIB بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.





البنك العربي الإفريقي بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.





بنك كريدي أجريكول بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.



يأتي ذلك بسبب البحث الكثير علي محرك البحث العالمي جوجل عن أسعار الدولار بشكل يومي تقريبا، في ظل جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على مستوى العالم، وفيطمن المستثمرون يوميا عن أسعار العملات وخاصة الدولار لمتابعه حركة الشراء والبيع لديهم، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار الفيروس كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك.

استقر اليوم الأحد 24-5-2020 عالميًا، وفي البنوك المصرية يتحدد سعر الدولار وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.وهنا في «الدستور» ننشر أسعار الدولار مقابل الجنية المصري، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها، كما ارتفع الدولار الآسبوع الماضي مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.23 % إلى 100.26، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.استقرار آسعار الدولار اليوم الأحد 24-5-2020 فى جميع البنوك المصرية.