الرئيس السيسى يبعث بهدية وتهنئة لطبيب عزل بلطيم الذى فقد بصره (صور)

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد للدكتور محمود سامي قنيبر، الذي يخضع حاليًا للعلاج بالمركز الطبي العالمي بعد أن فقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، للاطمئنان على حالته وتهنئته بعيد الفطر، ويحمل هدية له.كان الطبيب محمود سامي قنيبر، إخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، فقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله، ما تسبب في رفع ضغطه، وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرًا.