الرئيس السيسى يبعث بهدية وتهنئة لطبيب عزل بلطيم الذى فقد بصره (صور)
الأحد 24/مايو/2020 - 03:45 ص
عمرو الشاميطباعة
أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد للدكتور محمود سامي قنيبر، الذي يخضع حاليًا للعلاج بالمركز الطبي العالمي بعد أن فقد بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، للاطمئنان على حالته وتهنئته بعيد الفطر، ويحمل هدية له.
كان الطبيب محمود سامي قنيبر، إخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، فقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله، ما تسبب في رفع ضغطه، وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرًا.
كان الطبيب محمود سامي قنيبر، إخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، فقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله، ما تسبب في رفع ضغطه، وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرًا.