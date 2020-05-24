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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 24-5-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 24/مايو/2020 - 06:04 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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تبايت سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 23-5-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 17.33 وللبيع 17.47.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية


ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي للشراء 17.31 وللبيع 17.51، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 17.31 وللبيع 17.48، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 17.31 وللبيع 17.49.

وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.30 وللبيع 17.52، وفي المصرف المتحد فسجل 17.29للشراء وللبيع 17.48، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي فسجل للشراء 17.27 وللبيع 17.43، أما البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 17.26 وللبيع 17.42.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 17.23 للشراء وللبيع 17.55، أما في بنك مصر فسجل للشراء 17.18 وللبيع 17.41، وفي بنك "اس. بي. سي" فسجل للش راء 17.32 وللبيع 17.51، أما بنك السويس فسجل للشراء 17.31 وللبيع 17.50.

وفي البنك التجاري الدولي "سي. أي. بي" سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.31 للشراء مقابل 17.50، أما بلنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 17.31 وللبيع 17.48، وفي بنك عودة سجل 17.31 وللبيع 17.45.

وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 17.28 وللبيع 17.50، أما بنك الاستثمار العربي 17.27 وللبيع 17.45، وفي بنك بلوم سجل للشراء 17.21 وللبيع 17.39.

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