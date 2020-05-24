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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ربة منزل تقتل رضيعتها وتنتحر بسبب خلافات مع زوجها بالبحيرة

الأحد 24/مايو/2020 - 01:40 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهدت قرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، انتحار ربة منزل وقتلها طفلتها بحبة الغلال السامة بعد رفض زوجها عودتها لمنزل الزوجية وحرمانها من نجليها لخلافات زوجية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى حوش عيسي يفيد وصول كلًا من: "ليلى. ش.ع "29 سنة، ربة منزل وتقيم بمنزل أهليتها بقرية فرهاش بدائرة مركز حوش عيسى وابنتها "ريهام.م.ح" عامين جثتين هامدتين ادعاء تناول غلة سامة.
 
انتقل ضباط مباحث حوش عيسى لمكان الواقعة وبسؤال أهلية المجني عليها وأشقائها، توصلت التحريات الأولية إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها الذي يقيم بقرية أدفينا بمركز رشيد وتوجهها عقب ذلك لمنزل عائلتها واليوم قام أشقاءها بإصطحابها وابناءها الثلاثة "ولدين وبنت" لمنزل زوجها لقضاء العيد والصلح بينهما، إلا أن الزوج رفض عودتها وطردها وابنتها واحتجز الولدين وأخبرها بتطليقها عقب انتهاء أيام العيد.

وتابعت تحريات المباحث الأولية، أن المجنى عليها أصيبت بحالة نفسية سيئة قامت على إثرها بمغافلة أفراد الأسرة وتناولت حبة الغلة القاتلة وأعطت ابنتها الطفلة حبة أخرى، وتم نقل الجثتين مشرحة مستشفى حوش عيسى المركزي وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

وباشر أحمد راجح وكيل النائب العام التحقيق بإشراف المستشار مصطفى الشرقاوي مدير نيابة حوش عيسى، وأمر المستشار محمد شلبي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية بتكليف إدارة البحث الجنائيي بالتحري حول الواقعة وظروفها.

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