نائب حميات إمبابة يكشف تفاصيل تعدى مواطن على الأطباء

كشف الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عن تفاصيل واقعة الاعتداء التى وقعت، منذ قليل، بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه حدثت مشادة بين نجل أحد المرضى بالمستشفى وبين عدد الأطباء بالمستشفى دون إصابات، وتم احتواء الأمر بعد تدخل الشرطة وقوات الأمن.وأضاف لـ"الدستور" أنه، توجه على الفور إلى المستشفى برفقه الدكتور باسم عيسى القائم بأعمال مدير المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي ومدير مستشفى حميات إمبابة، للإطمئنان على سير العمل بالمستشفى، لافتًا إلى أن تلك الواقعة لا تخرج عن كونها حالات فردية.وأكد أن، سير العمل بالمستشفى يسير بشكل طبيعى ودون توقف للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكافة الأطقم الطبية متواجدة وتتابع المرضى بالمستشفى.وأوضح نائب مدير مستشفى حميات امبابة، أن هناك كثافة كبيرة وتكدس بالمستشفى وتم تحويل الحالات إلى 4 مستشفيات لتقليل التكدس وهم: مستشفى إمبابة، وأم المصريين، وبولاق، والوراق، حيث أن الضغط أكبر بكثير من قدرة الأطباء بالمستشفى.