مواقيت الصلاة أول أيام عيد الفطر اليوم الأحد 24-5-2020 فى المحافظات
الأحد 24/مايو/2020 - 01:05 ص
يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعةن مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 24 مايو، 30 رمضان، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء وكذلك توقيت صلاة عيد الفطر 2020.
توقيت صلاة عيد الفطر 2020 اليوم فى جميع المحافظات
القاهرة 5:22
الجيزة 5:22
الإسكندرية 5:24
بورسعيد 5:15
السويس 5:17
العريش 5:09
الطور 5:16
سانت كاترين 5:14
طابا 5:08
شرم الشيخ 5:14
دمنهور 5:23
طنطا 5:21
المنصورة 5:19
الزقازيق 5:20
بنها 5:21
شبين الكوم 5:22
كفر الشيخ 5:21
الفيوم 5:25
بنى سويف 5:24
المنيا 5:28
أسيوط 5:28
سوهاج 5:27
قنا 5:24
أسوان 5:27
أبو سمبل 5:35
مرسى مطروح 5:35
الغردقة 5:17
الخارجة 5:35
الإسماعيلية 5:16
دمياط 5:16
السلوم 5:43
نويبع 5:10
حلايب 5:16
شلاتين 5:18
مواقيت الصلاة فى القاهرة:
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:47 م
ميعاد صلاة العشاء 8:17 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية:
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:
موعد صلاة الفجر 3:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 45: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:14 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ:
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان:
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:54
وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أحكام صلاة العيد في المنزل، حيث يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.
الجيزة 5:22
الإسكندرية 5:24
بورسعيد 5:15
السويس 5:17
العريش 5:09
الطور 5:16
سانت كاترين 5:14
طابا 5:08
شرم الشيخ 5:14
دمنهور 5:23
طنطا 5:21
المنصورة 5:19
الزقازيق 5:20
بنها 5:21
شبين الكوم 5:22
كفر الشيخ 5:21
الفيوم 5:25
بنى سويف 5:24
المنيا 5:28
أسيوط 5:28
سوهاج 5:27
قنا 5:24
أسوان 5:27
أبو سمبل 5:35
مرسى مطروح 5:35
الغردقة 5:17
الخارجة 5:35
الإسماعيلية 5:16
دمياط 5:16
السلوم 5:43
نويبع 5:10
حلايب 5:16
شلاتين 5:18
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر المبارك
مواقيت الصلاة فى القاهرة:
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:47 م
ميعاد صلاة العشاء 8:17 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية:
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:
موعد صلاة الفجر 3:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 45: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:14 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ:
موعد صلاة الفجر 3:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان:
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:54
كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل
وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أحكام صلاة العيد في المنزل، حيث يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.