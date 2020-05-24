مواقيت الصلاة أول أيام عيد الفطر اليوم الأحد 24-5-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر المبارك

كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المنزل

القاهرة 5:22الجيزة 5:22الإسكندرية 5:24بورسعيد 5:15السويس 5:17العريش 5:09الطور 5:16سانت كاترين 5:14طابا 5:08شرم الشيخ 5:14دمنهور 5:23طنطا 5:21المنصورة 5:19الزقازيق 5:20بنها 5:21شبين الكوم 5:22كفر الشيخ 5:21الفيوم 5:25بنى سويف 5:24المنيا 5:28أسيوط 5:28سوهاج 5:27قنا 5:24أسوان 5:27أبو سمبل 5:35مرسى مطروح 5:35الغردقة 5:17الخارجة 5:35الإسماعيلية 5:16دمياط 5:16السلوم 5:43نويبع 5:10حلايب 5:16شلاتين 5:18مواقيت الصلاة فى القاهرة:موعد صلاة الفجر 3:15 صتوقيت صلاة الظهر 11:51ميعاد صلاة العصر 3:28موعد صلاة المغرب 6:47 مميعاد صلاة العشاء 8:17 ممواعيد الصلاة فى الإسكندرية:موعد صلاة الفجر 3:15 صتوقيت صلاة الظهر 11:56موعد صلاة العصر 3:36توقيت صلاة المغرب 6:54 مموعد صلاة العشاء 8:26 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:موعد صلاة الفجر 3:09 صتوقيت صلاة الظهر 11:48موعد صلاة العصر 3:25 مميعاد صلاة المغرب 45: 6 متوقيت صلاة العشاء 8:14 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخ:موعد صلاة الفجر 3:11 صتوقيت صلاة الظهر 11:39موعد صلاة العصر 3:11توقيت صلاة المغرب 6:31 مموعد صلاة العشاء 7:57 ممواقيت الصلاة فى أسوان:موعد صلاة الفجر 3:26 صتوقيت صلاة الظهر 11:46 صموعد صلاة العصر 3:10 متوقيت صلاة المغرب 6:32 مموعد صلاة العشاء 7:54وأعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أحكام صلاة العيد في المنزل، حيث يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر إلى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة كذلك، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى؛ لفوات وقت أدائها.