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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التعايش مع كورونا.. كيف لا نشعر بالقلق؟

الأحد 24/مايو/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
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أصبح العالم يشعر بالقلق كل يوم عما قبله بسبب الأخبار المتضاربة عن فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على عدم جدوى انتظار عقار معالج في وقت قريب، وحديث الحكومات عن ضرورة التعايش مع الوباء، مع أخذ الاحتياطات اللازمة، كل هذا يؤثر بلاشك على الصحة العقلية للأفراد الذين يجدون أنفسهم مضطرون للاختيار ما بين العزلة أو المواجهة، وكلاهما مر.

في ظل هذه الأوقات العصيبة يجيب موقع "Health" على سؤال: كيف يمكننا الحفاظ على صحتنا العقلية؟

اهرب من سماع الأخبار
مطاردة الأخبار اليومية، والسعي وراء البيانات التي تورد إلينا الأرقام اليومية أصبح أمر جنوني، ويلزم الأفراد الذين يشعرون بالتوتر والقلق إزاء الأحداث الجارية الابتعاد قليلًا عن هذا اللهث، والتركيز مع أنفسهم ومع أسرهم أكثر، فمعرفة الأرقام اليومية لن يغير في الأمر شيء.

الاعتراف بالقلق
يتخذ الكثير من الأشخاص الهروب من القلق وسيلة دفاعية لهم، لكن هذا لن يصمد كثيرًا، فالأفضل هو الاعتراف به فهو شعور إنساني طبيعي، والأفضل أن نواجههن ونتحدث مع أنفسنا بعبارات مثل: "الأزمات ستمر كما مرت الكثير من قبلها".

كما يمكن أيضًا إعطاء وقتًا محددًا لهذه المشاعر السلبية على مدار اليوم، ثم الانخراط في أي أمور أخرى بعيدة عن هذه المشاعر.

أفعال إنسانية
مع كل الأزمات العالمية تظهر المواقف الإنسانية والخدمات التي يمكنها أن تكون بمثابة النور في وسط الظلام، فمساعدة الآخرين يعطي إحساسًا بالقيمة من الحياة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مساندة جار مسن، السؤال على الآخرين والاطمئنان على المعارف القديمة، كلها أمور يمكنها أن تخرج الشخص من الوحدة والتقوقع داخل الذات.

فكر في الأمر بشكل مختلف
لما لا تقول لنفسك: "أنا لديً فرصة كنت أسعى لها لأتواجد في البيت" بدلًا من الحديث عن الأمر بطريقة أنك حبيس المنزل.

يمكنك القيام بشيء بسيط إيجابي على مدار اليوم سيغير الكثير من حياتك فيما بعد.

تعلم شيء ما
يمكن التدرب على القراءة كجزء أصيل من اليوم، لاسيما تلك الكتب التي تتناول قصص وشخوص جديدة من شأنها تنسيك عالمك الحالي، وتحفز الخيال والتعاطف داخلك.

الإبعاد الجسدي وليس الإبعاد الاجتماعي
مفهوم أن الوحدة أمر سيء لكل البشر، ومع ذلك فإن اتصالًا هاتفيًا سيغير الكثير في حياة الآخر، أو كوب من فنجان القهوة الصباحي ومشاركة الأسرة في تحضير الطعام، كلها أفعال بسيطة لكن آثارها الإيجابية لا تمحى.

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