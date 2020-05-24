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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأخيرة.. كيف صوّر «النهاية» مشهد دمار العالم؟

الأحد 24/مايو/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية"، بمقابلة "عزيز" عمرو عبد الجليل، بالريبوت يوسف الشريف، حيث يحاول الأخير أن يقنع "عزيز" بالتعاون من أجل إمكانية زعامة العالم، إلا أنه يرفض ذلك، ويقرر الوقوف مع البشر ضده، ليحاول قتله في الأخير.

ويقوم الريبوت الذي يعمل بوعي يوسف الشريف، بضرب "عزيز"، ويفقد وعيه ثم يهرب منه بالفلاشات التي عليها وعي مهندسي أنرجي كو.

ويأمر المنتظر "إياد نصار"، بتجميد يوسف الشريف "زين"، وعدم قتله، لاستخدام مخه بعد نهاية العالم، ليفوق بعد ذلك من غيبوبته ويقوم بضربه مدير الأمن بالواحة، إلا أن "زين" يقوم بقتله في الأخير، ويحاول إيقاف القنبلة التي سوف تنهي العالم.

ويأتي "مؤنس" أحمد وفيق إلى الواحة ويقبض على "زين" ويضعه في ثلاجه التجميد،
فيما يقوم "المنتظر" إياد نصار، بقتل سوسن بدر، بحجه أنه نال روحها ليستكمل حياته في الدنيا من خلالها، ومن ثم يهرب على متن طائرة خاصة بصحبة "مؤنس"، ليؤكد له بأنه ترك كل الداعمين له في الواحة لقتلهم، إلى أن يأتي مرة ثانية إلى الواحة بعد تدميرها هي والعالم، ويقوم بتطويرها على طريقته الخاصة.

ويقوم "المنتظر" بإطلاق الصاروخ المدمر للعالم أجمع، حيث يموت الملايين من البشر، في الواحة والقدس وعدد من دول العالم، فيما يموت الروبتان يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل أيضًا.

وتستكمل الأحداث بعد مرور 25 عامًا، لتظهر الأرض وهي مدمرة كليًا، ويظهر مصطفى خاطر ضيف شرف الحلقة، حيث يأكل الحشرات مثل الأبراص والتماسيح وغيرها، وخلال تحدثهم في أحد الأماكن الصحراوية بكهف يجدون فيه "زين"، في ثلاجته التي تجمد فيها ليقوموا بإنقاذه ويجد الطفلة "ريناد" التي كان يقوم بالتدريس لها في طفولتها، حيث إنها تحاول إنقاذ العالم مما حل به بعد الحرب التي دمرت العالم.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

وتدور أحداثه في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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