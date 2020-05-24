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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شقيق بطل ملحمة البرث: «أخويا طلب تفجير الكمين.. وقتل إرهابيين بالطوب»

الأحد 24/مايو/2020 - 04:59 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أكد أحمد صلاح، شقيق الشهيد محمد صلاح بطل ملحمة البرث، أن هناك فرقًا بين عقيدة القوات المسلحة وعقيدة الإرهابي هشام عشماوي.

وقال "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك فرقًا بين الشهيد محمد صلاح الذي طلب من المدفعية أن تضرب الكمين الذي يتواجد به حتى لا يرفع الإرهابيين العلم الخاص بهم، عكس الإرهابي هشام عشماوي الذي قام بتسليم نفسه ورفض تفجير نفسه كما كان يهدد.

وأضاف أحمد صلاح أن مسلسل "الاختيار" قام بتوثيق الأحداث التي حدثت بالكامل خلال ملحمة البرث، والتي خسر فيها الإرهابيون الكثير من عناصرهم.

وأشار إلى أن شقيقه والشهيد الهرم قاموا بقتل عنصرين من التكفيريين بالطوب ثم قاموا بالحصول على أسلحة التكفيريين وواصلوا إطلاق النار على الإرهابيين ولم يستطع أحد أن يقترب من المبنى أو جثامين الشهداء.

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