«الجيزاوى» يصل القاهرة بعد 8 سنوات فى السجون السعودية

عاد المحامي المصري أحمد الجيزاوي، إلى منزله بمحافظة الجيزة، مساء السبت، ليلة عيد الفطر المبارك، بعد 8 سنوات قضاها في السجون السعودية، إثر اتهامه في قضية تهريب أقراص مخدرة محظورة، ليقضي أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرته.وقال أحمد الجيزاوي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله أنا فى مصر بعد ٨ سنين طول الفترة دي كنت بحلم بيوم أني أقابل أهلي وبنتي فيه، بس مكنتش أتوقع إني أقابلهم وأنا خارج من الحجر الصحي".وأضاف: "مصر اتغيرت فعلا بس حلوة وهتفضل طول عمرها حلوة.. بجد كل الناس وحشاني كل الشوارع والبيوت والناس الدنيا كله".