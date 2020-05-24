تامر مرسى يعلن عرض «هجمة مرتدة» فى رمضان 2021

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومالك شركة "سينرجي" عرض مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان 2021، لينضم العمل لقائمة مسلسلات رمضان خلال الموسم القادم.المسلسل من بطولة أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي، ومأخوذ عن ملفات المخابرات العامة المصرية.ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على شاشات "الحياة" و"ON" و"CBC" و"DMC" ومنصة "Watch it"، حيث يستأنف أبطاله تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال الفترة المقبلة.وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلن مساء أمس عن أول أعمال رمضان 2021 مسلسل "القاهرة كابول" بطولة محمد لطفي وخالد الصاوي.