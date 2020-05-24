لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتجسيد الفنان أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، مشيرًا إلى أن الأول تمكن من أداء الدور بالضبط.وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،إن هشام عشماوي كان أمامه الفرصة لتفجير نفسه وكان سيموت معه كل الأسرار، ولكن سلم الحزام الناسف عند القبض عليه.وعن سبب عدم تفجير "عشماوي" لنفسه أثناء القبض عليه، قال "موسى"، إنه يعلم علم اليقين أنهم يصدرون الوهم للذين يقومون بالانتحار.وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن هشام عشماوي سلم كل من عاونه وسانده ودافع عنه وخر بكل الأسرار عنهم، مشيرًا إلى أن المسلسل أصاب الإخوان بحالة من الهلع، والمصريون جميعهم سعداء بإعدام هذا الخائن.