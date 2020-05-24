كفر الشيخ تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد إصابات كورونا

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه قد تم تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا، في مختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن سلبية تحاليل 21 آخرين، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفيات إلى منازلهم.وناشد المصدر، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذ جميع تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، وكذلك العمل على غسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام منازلهم قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.