زوجة الشهيد شبراوى: زوجى مهد لى أنه مشروع شهيد من أيام الخطوبة

قالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد شبراوي، رفيق الشهيد أحمد منسى، إنه رغم أن "شبراوي" كان يحكي لها ما يحدث، والمشقة التي يعانيها هو وزملائه في الدفاع عن تراب الوطن، لكن لم يكن بنفس التأثير الذي شاهدته في الدراما.وأضافت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "مسلسل الاختيار، كان له تأثير أكبر، أنا كنت عارفة بطولات الشهيد ولكن رؤيتها في دراما كان شئ مختلف لأننا لم نراهم في الواقع".وأردفت:"أنا لي الشرف أني أكون زوجة الشهيد "شبراوي" كان جدع ومصري أصيل يحب بلده وعارف يعنى ‘يه عرض ووطن ونخوة، وكان بيمهد لي من أيام الخطوبة أنه مشروع شهيد، كل ضابط خريج الصاعقة هو مشروع شهيد".وتابعت:"واحنا في الخطوبة، وهو بيقول لي أنا مشروع شهيد حتى بعد الزواج كان يقولي كده، وكان يجيبهالي بهزار، ولما كنت حامل كان بيقولي كده، وكنت أقوله بلاش تقول الكلام ده، فيقولي الشهادة حاجة عظيمة جدًا".