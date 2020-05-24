جهاز الشيخ زايد: رفع كفاءة الإنارة والنظافة خلال إجازة العيد

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود مجموعة عمل في حالة الطوارئ برئاسة نائب رئيس الجهاز، طوال أيام الإجازة.وأضاف انه تم وضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على ضرورة تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.وأوضح أنه كلف الإدارات المختصة باستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة ( الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية)، فضلًا عن توفير الخط الساخن 15100 لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة، والعمل على سرعة حلها.