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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسرة أول شهيد برفح: نتمنى عمل فنى خاص به العام المقبل

الأحد 24/مايو/2020 - 06:51 ص
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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الرائد عمرو وهيب أول شهيد للصاعقة في سيناء عقب مشاركته في مداهمة لأوكار الإرهابيين في رفح عام 2015.. حيث جاء اسم الشهيد على لسان أبطال مسلسل "الاختيار" ليعكس حالة من الفرحة لعائلة الشهيد.

تقول دعاء إبراهيم السيد زوجة شهيد منطقة رفح إن، مسلسل الاختيار هو مسلسل غير عادي يجب أن نفتخر به لأنه من الأعمال التي تخلد اسم الشهداء، كما أنه كشف عن قوة مواجهة الجيش المصري للإرهاب في سيناء.

وتابعت، حريصة علي متابعة المسلسل أنا وأبنائي حيث أقوم بالشرح لهم كيف كان والدهم يواجه الإرهابيين، قائلة أنا بشوف "عمرو " في المسلسل وهم متابعين.

وأضافت، أن كل الشهداء لهم نفس الصفات ونفس الأخلاق عشان كدة ربنا بيكرمهم بالشهادة، وأنه مع سقوط أي شهيد أعود الذكريات الي لحظة استشهاد زوجي.

وأاشارت الي أنها، شعرت بالفخر عندما ذكر اسم زوجها فى الحلقة 27 من المسلسل وسط فرحة أبنائه وتأكدوا أن الحديث عن والدهم البطل لن ينتهي.

واختتمت اتمني أن، يتم عمل مسلسل يكشف بطولات عمرو العام المقبل وأن مسلسل الاختيار أول الطريق للكتابة عن الشهداء وهي أعمال تبث روح الوطنية، مشيرة الي أن نجلتها الكبرى ملك 10 سنوات قالت إن أمنيتها أن، تصبح ظابط طبيب وتستشهد مثل أبيها، فيما قال ياسين 5 سنوات أنه سيبقى صاعقة مثل والدة وأنه سيقضي علي الإرهابيين.

وأضافت والدة الشهيد الدكتورة زهور أن، نجلها عمرو وهيب هو أول شهيد صاعقة فى سيناء، مشيرة إلى أنها قرأت عن المنسي قبل المسلسل وأنها سعدت جدًا بردود الفعل عن المسلسل وأنها فخورة بذكر اسم نجلها البطل عمرو وهيب والذي استشهد عام 2015.

وتابعت أن، اسم المسلسل "الاختيار" عبقريًا لأنه يفرق بين الإرهاب والدفاع عن أرض الوطن.

واختتمت، أتمنى أن يتم عمل مسلسل يتحدث عن بطولات أفراد الصاعقة والرائد عمرو وهيب وأنه أول شهيد صاعقة واستشهد ولديه 3 أطفال ملك 5 سنوات وقتها وجودي سنتين ونصف وياسين 8 شهور.

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