الرئيس السيسى يظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «الاختيار»

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، ظهور لافت للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أدلى بتصريحات مسجلة أرشيفية في وقت سابق، أطلقها ردا على الهجوم على كمين البرث شمالي سيناء آنذاك.وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار"، مرتديا الزي العسكري من داخل القيادة الموحدة لشرق القناة، مشددا خلال كلمته على أن أعمال مواجهة الإرهاب انتقلت إلى مرحلة لا تهاون فيها، قائلا: "سنرد على هذا العمل بالقوة الغاشمة".وأضاف السيسي: "في المعركة دي يا نهزمهم يا نهزمهم، يا نهزمهم يا نموت، ما بنخافش، ما بنخافش إلا من ربنا بس، مش هنسمح لحد يدخل مصر تاني يخرب ويدمر فيها".وقدمت الحلقة الأخيرة من المسلسل توثيقا من الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين في شمال سيناء من المشاركين في ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، ومنار سليم زوجة العقيد أحمد منسي.