4 يونيو.. موعد عرض مسلسل «ليه لأ» على شاهد VIP

قررت الجهة المنتجة لمسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، طرح العمل يوم 4 يونيه المقبل على منصة شاهد "VIP"، وذلك بعدما خرج من السباق الرمضاني وتأجل عرضه بسبب تأخر تصويره وعدم انتهاءه.المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة."ليه لأ" من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع خالد عز، يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي،وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج Eproducers عبد الله أبو الفتوح.