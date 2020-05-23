رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع إيطالى يرصد وصول طائرة عسكرية كينية إلى مصراته

السبت 23/مايو/2020 - 11:45 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
قال موقع "itamilradar" الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، إنه رصد طائرة تابعة لسلاح الجو الكيني، تحمل ذات رقم التعريف الخاص بطائرة لسلاح الجو التركي هبطت في مدينة مصراته نهاية الأسبوع المنصرم، حسبما نقلت قناة "218" الليبية عن الموقع الإيطالي، مساء اليوم السبت.

ووفقًا للموقع الإيطالي، فإن موقع "Flightradar 24"، تعقب الطائرة التي غادرت إسطنبول وتحمل علامة القوات الجوية الكينية، لتكشف لاحقًا أن رمز التعريف الخاص بها C9D52F، وهو نفس رمز طائرة Lockheed C-130 التابعة لسلاح الجو التركي، والتي قامت بتسيير رحلات بين إسطنبول ومصراته خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضاف الموقع الإيطالي، أنه رصد طائرة ثانية لسلاح الجو التركي من طراز Lockheed C-130E، تحمل الرقم (63-13188) كانت قد غادرت إسطنبول أيضًا مساء اليوم باتجاه مصراته، وما زالت عملية تعقب الطائرتين مستمرة.

يأتي ذلك، بعد يوم من كشف مسؤول جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، غيث أسباق، عن أن طائرات شحن عسكرية تركية محملة بالأسلحة والذخائر وصلت فجر الجمعة إلى مطار مصراته قادمة من إسطنبول، مرجحًا أنها تأتي تحضيرًا لشنّ هجوم على مدينة ترهونة، آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.

وأوضح "أسباق"، في تصريح خصه لـ"العربية نت"، أن مليشيات الوفاق حشدت مقاتليها ودعمتهم بالأسلحة والمسلحين السوريين في المناطق المحيطة بمدينة ترهونة، ومنها القره بوللي، ومسلاتة، وتاجوارء، وتارغلات، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى وسط المدينة، لتنفيذ خطوة عسكرية جديدة ضد المواقع الخاضعة لنفوذ الجيش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 -1441

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم

«عيدكم مبارك».. مسجات عيد الفطر 2020

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الفطر 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

نجاح كبير لأول ماراثون قراءة في السعودية

«نحن شعب مهذب».. تأملات سيرجي لافروف في السياسة الخارجية الروسية

قصر السينما يعلن أسماء الفائزين بأفضل سيناريو عن «كورونا»