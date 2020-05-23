موقع إيطالى يرصد وصول طائرة عسكرية كينية إلى مصراته

قال موقع "itamilradar" الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، إنه رصد طائرة تابعة لسلاح الجو الكيني، تحمل ذات رقم التعريف الخاص بطائرة لسلاح الجو التركي هبطت في مدينة مصراته نهاية الأسبوع المنصرم، حسبما نقلت قناة "218" الليبية عن الموقع الإيطالي، مساء اليوم السبت.ووفقًا للموقع الإيطالي، فإن موقع "Flightradar 24"، تعقب الطائرة التي غادرت إسطنبول وتحمل علامة القوات الجوية الكينية، لتكشف لاحقًا أن رمز التعريف الخاص بها C9D52F، وهو نفس رمز طائرة Lockheed C-130 التابعة لسلاح الجو التركي، والتي قامت بتسيير رحلات بين إسطنبول ومصراته خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.وأضاف الموقع الإيطالي، أنه رصد طائرة ثانية لسلاح الجو التركي من طراز Lockheed C-130E، تحمل الرقم (63-13188) كانت قد غادرت إسطنبول أيضًا مساء اليوم باتجاه مصراته، وما زالت عملية تعقب الطائرتين مستمرة.يأتي ذلك، بعد يوم من كشف مسؤول جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، غيث أسباق، عن أن طائرات شحن عسكرية تركية محملة بالأسلحة والذخائر وصلت فجر الجمعة إلى مطار مصراته قادمة من إسطنبول، مرجحًا أنها تأتي تحضيرًا لشنّ هجوم على مدينة ترهونة، آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.وأوضح "أسباق"، في تصريح خصه لـ"العربية نت"، أن مليشيات الوفاق حشدت مقاتليها ودعمتهم بالأسلحة والمسلحين السوريين في المناطق المحيطة بمدينة ترهونة، ومنها القره بوللي، ومسلاتة، وتاجوارء، وتارغلات، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى وسط المدينة، لتنفيذ خطوة عسكرية جديدة ضد المواقع الخاضعة لنفوذ الجيش.