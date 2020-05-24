رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القومى للأجور يحسم مشاورات الحد الأدنى يونيو المقبل

الأحد 24/مايو/2020 - 05:32 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
قال محمد وهب الله عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس بصدد عقد اجتماعًا موسعًا عقب إجازة عيد الفطر خلال شهر يونيو المقبل لحسم التصور النهائي بشأن آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، بعد دراسة تداعيات أزمة كورونا على أوضاع المنشآت الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك توافق بين جميع الأطراف الممثلة داخل المجلس حول مقترح رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنية أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي.

وأضاف وهب الله، فى تصريح لـ"الدستور"، أن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور على كافة قطاعات الدولة خطوة هامة سيعزز موقف مصر أمام منظمة العمل الدولية، لما يحققه من مساواة بين جميع العاملين المتساويين فى المراكز القانونية والمالية، وتبديد مظاهر التمييز من قطاع لآخر.

وأكد عضو المجلس أن، قرارات المجلس القومي للأجور ستكون إلزامية وستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقرارها رسميًا خاصة وأن كافة الأطراف المعنية شاركت في الإجتماعات الأخيرة للمجلس أثناء مناقشات مقترح رفع الحد الأدنى للأجور سواء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وإتحاد العمال واتحاد التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، متوقعًا أن يبدأ تفعيل المقترح نهاية العام الحالي إذا ما انحسرت أزمة كورونا قبل ذلك التوقيت.

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور استند إلى عدة دراسات وإحصاءات رسمية متعلقة بمستويات الفقر والحد الأدنى للمعيشة ودراسة دخل وإنفاق الأسرة، كما سيراعى معدلات التضخم، مشددًا على أن الدولة جادة فى مساعيها لتحسين مستوى أجور جميع العاملين فى كافة القطاعات العام والخاص والحكومي، كما أن هناك توجه لدى القيادة السياسية لتفعيل قرارات المجلس القومى للأجور خلال مرحلة الانعقاد الحالية.

وأضاف بركات، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحد الأدنى سيكون مشروطًا بعد ساعات العمل محدده بما يراعي طبيعة كل نشاط اقتصادي على حده ويضمن ربط الأجر بجودة العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

شوارع العباسية خالية أثناء صلاة عيد الفطر (صور)

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك عام 2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

نجاح كبير لأول ماراثون قراءة في السعودية

«نحن شعب مهذب».. تأملات سيرجي لافروف في السياسة الخارجية الروسية

قصر السينما يعلن أسماء الفائزين بأفضل سيناريو عن «كورونا»