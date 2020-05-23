الجيش الليبي ينشر مقطع فيديو لأحد مرتزقة أردوغان يوضح فيه كيفية تجنيده
السبت 23/مايو/2020 - 11:17 م
عبير سليمطباعة
نشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لأحد المرتزقة السورية الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، وهو يوضح أثناء التحقيق معه عن كيفية تجنيده لمحاربة الجيش الليبي.
وقال المركز، في منشور مصاحب لمقطع الفيديو: "مرتزقة أردوغان الذين جلبهم بأموال الشعب الليبي الذي دفع ثمن جلبهم لليبيا فائز السراج المسمى رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي".
وأضاف المركز: "هذه عينة من المرتزقة الذين تم القبض عليهم على يد أبطال القوات المسلحة العربية الليبية"، موجهًا حديثه لهم بالقول: "لن تفلحوا أمام من عقد العزم على تحرير البلاد من الغازي لأرضنا، والذي أعلن قتال جيشنا على أرضنا فنحن له بالمرصاد".
وأردف: "فليعلم المجتمع الدولي المؤامرة التي يتعرض لها جيشنا ويتستر عليها الخونة والعملاء".
يشار إلى أن القوات المُسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، نجحت في وقت سابق من اليوم، في أسر 12 مرتزقا سوريا، بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس. شاهد
وقال المركز، في منشور مصاحب لمقطع الفيديو: "مرتزقة أردوغان الذين جلبهم بأموال الشعب الليبي الذي دفع ثمن جلبهم لليبيا فائز السراج المسمى رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي".
وأضاف المركز: "هذه عينة من المرتزقة الذين تم القبض عليهم على يد أبطال القوات المسلحة العربية الليبية"، موجهًا حديثه لهم بالقول: "لن تفلحوا أمام من عقد العزم على تحرير البلاد من الغازي لأرضنا، والذي أعلن قتال جيشنا على أرضنا فنحن له بالمرصاد".
وأردف: "فليعلم المجتمع الدولي المؤامرة التي يتعرض لها جيشنا ويتستر عليها الخونة والعملاء".
يشار إلى أن القوات المُسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، نجحت في وقت سابق من اليوم، في أسر 12 مرتزقا سوريا، بعد أن أوقعتهم في كمينٍ مُحكمٍ من خلال استدراجهم داخل معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس. شاهد