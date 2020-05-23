طالبان تعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

أعلنت حركة طالبان أفغانستان، اليوم السبت، عن وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر المبارك، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد.وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، وفقا قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إنه لن تقوم الحركة بأي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان، مضيفا: "أنه إذا قام العدو بأي إجراء ضدنا سندافع عن أنفسنا".وأشار مجاهد، إلى أن وقف إطلاق النار تم الإعلان عنه فقط في أيام الاحتفالات بعيد الفطر.يأتي إعلان وقف إطلاق النار مع اشتداد القتال بين الأطراف المتحاربة، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.