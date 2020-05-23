موعد صلاة العيد والصلوات الخمس غدًا

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد إقامة صلاة العيد والصلوات الخمس ليوم غدا الأحد الموفق أول أيام عيد الفطر المبارك.وأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، طريقة أداء صلاة عيد الفطر في زمن كورونا، قائلًا إن صلاة العيد سنة مؤكدة، وجمهور الفقهاء أكدوا أنه لا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز، لانقطاع المتابعة والاتصال بين المصلين.وأضاف «عاشور»، أنه يجب تحويل بيوتنا لمساجد لصلاة العيد بشروط مقننة، كما يمكن للفرد أن يصلي صلاة العيد بمفرده بدون خطبة، وتكون عبارة عن ركعتين مع التكبيرات.