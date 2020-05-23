سميرة سعيد عن دور أمير كرارة في «الاختيار»: وحدنا جميعا ضد قوى الشر

أشادت الفنانة المغربية سميرة سعيد، بدور الفنان أمير كرارة، في مسلسل "الاختيار"، خلال تجسيده شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، والذي عرض في السباق الرمضاني.وقالت سميرة سعيد، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "حين يبدع ممثل استثنائي مثل أمير كرارة في توحيد مشاعرنا جميعًا ضد قوى الشر.. تحية لكل مبدعين (الاختيار) الذين وثقوا لنا قصص البطولة والانتماء الخالص لكل الشهداء البواسل. بفضلهم نعيش معهم وبوجودهم في أمان تحيا مصر".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرون، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.