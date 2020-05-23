إسبانيا: 466 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 235 ألفا و290 حالة.وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ما يرفع ضحايا الوباء في البلاد إلى 28 ألفا و678 حالة.وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من الإثنين القادم، إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.كانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، الجمعة، عن تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تشخيص 446 حالة إصابة.