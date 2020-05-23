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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: تجديد إقامات العاملين في القطاع الحكومي «أونلاين»

السبت 23/مايو/2020 - 10:28 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، تجديد إقامات العاملين في القطاع الحكومي (أون لاين)، في إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية الكويتية، تسهيلًا على المواطنين والمقيمين، وتوفيرًا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي، إن قطاع شؤون الإقامة أطلق بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمة تجديد الإقامة وفق المادة (١٧) للقطاع الحكومي الكترونيًا (أون لاين)، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية (www.moi.gov.kw).

وأهابت بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبعثات الديبلوماسية العاملة في الكويت، الاستعجال وسرعة إرسال أسماء مرشحيهم المخولين بتجديد إقامات العاملين لديهم، متضمنا اسم المخول بالتوقيع، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني؛ حيث سيتم إرسال رقم المشغل للمخول بالتوقيع على بريده الالكتروني، بالإضافة إلى خطوات عملية التجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن للمخول بالتوقيع بعد تفعيل صلاحياته، الحق في تعيين عدد من المشغلين معه، للقيام بعملية تجديد إقامات موظفي الجهة التابع لها إلكترونيًا.

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