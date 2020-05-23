الإبراشي: مسلسل الاختيار رفع الروح الوطنية عند النشء

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن مسلسل «الاختيار» نسف ما تردد عن أن الأعمال الدرامية الوطنية لا تحظى برواج ولا باهتمام الشباب الصغير.وأضاف «الإبراشي» خلال تقديم برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «المسلسل له تأثير كبير على النشء والشباب، وساهم في رفع الروح الوطنية».وأردف: «يجب أن نتوقف عند هذه الحالة الوطنية التي أحدثها مسلسل الاختيار».ولفت إلى أن انتشار فيديوهات الأطفال وهم يقلدون أبطال مسلسل الاختيار، أحدثت حالة من الخوف والرعب لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم الإرهابية، مردفا: «مسلسل الاختيار هزهم وفضحهم وكشفهم وانزعجهم، كون تأثيره كان قويًا».وعرض الإبراشي فيديو للطفل معاذ وهو يقلد الشهيد منسى قبل استشهاده كما عرض فى المسلسل، وعرض فيديوهات أخرى لطفل وهو يبكي أثناء مشاهدة المسلسل.وعقب: «الأطفال وصلت لهم الحالة الوطنية، ولو قعدت تعمل برامج ومؤتمرات من هنا للصبح للحديث عن بطولات الشهداء لن تستطيع أن تصل للحالة التي يصنعها الفن».