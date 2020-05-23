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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

على سعدة يكتب.. فتاوينا وفتاويهم الكورونيه

السبت 23/مايو/2020 - 10:08 م
على سعدة
على سعدة
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فجآه وبدون مقدمات تحول عالمنا الجميل بكل مافيه من حياه وحركه ونشاط ومغامرات الي سجن كبير
السجان فيروس لاتراه بالعين المجرده ولا تعرف مصدره واتجاهاته كل ماتعرفه عنه انه قاتل سريع الانتشار لايرحم وليس له علاج وليس امامك سبيل للنجاه الا التقوقع في منزلك ولو اضطررت للنزول للضروره القصوي فلابد من الكحول والقفازات والكمامات
سجنك الكبير يجبرك علي مزاوله نشاطك مرغما في منزلك وعدم مصافحه او ملامسه كل احباءك واقرباءك ومعارفك دون تمييز او استثناء لأحد .. وليس امامك سوي الصلاه والدعاء ومتابعه اخبار الفيروس عبر الشاشات والقنوات الاخباريه في هلع وفزع
ثم تأتي الفتاوي من كل حدب وصوب لتهاجمنا ببشاعه ..فنقرأ ونشاهد ان نشأه الفيروس جاءت من التهام احد الصينيين لحساء الوطواط .. بعدها مباشره اتحفنا ترامب باتهامه المباشر للصين بتسريب الفيروس عمدا او عن طريق الخطأ من معاملها في مدينه ووهان الصينيه ..ويفتي أخرون انه ليس فيروسا لكنه نوع من الغازات المميته .. وتتوالي الفتاوي فنسمع ان ايطاليا تكتشف انه نوع من البيكتريا وانه نوع من تخثر منتشر داخل الاوعيه الدمويه ( تجلط دموي ) وعلاجه مضادات حيويه ومشتقات الباراسيتامول فقط وتتطالب بمقاضاه منظمه الصحه العالميه لتقاعسها وتتهمها بتقاضي الرشوه وتتواطأ مع معامل الابحاث وشركات الادويه
والفتوي الكبري المنتشره الآن هي ان الجائحه من تدبير الماسونيه وان بيل جيتس هو الماسون الاعظم وانه يخطط لل G5 وسيضحك علي العالم بزرع شريحه مجنونه في حجم حبه الارز يدعي انها المصل الواقي للفيروس وسيسيطر بها علي كل العالم .. بعد ان يقلص اعداد البشريه من ٧ مليار ونصف نسمه الي ٥٠٠ مليون نسمه فقط
ونقرأ ايضا ان علماء اجلاء توصلوا لعلاج الفيروس ولكنهم لقوا مصرعهم بطريقه غامضه ف الصين والمانيا
والمواطن المسكين لا حيله له .. يقرأ ويتبني اي فتوي وينبهر بها وينشرها ليزيد البلبله وينشر معها فتاوي علاجيه عجيبه بدءا بالخل والملح ومرورا بعصير البرسيم ووصولا الي الشلولو
ولكوني اكره تماما اي فتوي بدون علم .. واؤمن بانه من لم يمت بالسيف يموت بغيره .. فقد سددت اذناي عن كل الفتاوي المطروحه وحرصت علي عمل كل الاجراءات الاحترازيه المعقوله والتوكل علي الله .. وقررت انا ان اواجه تلك الفتاوي البلهاء بفتاوي اشد بلاهه .. لعلها تكون في صالح المجتمع
سأدعي مثلا ان مرض الكورونا يأتي من الاشعاع الصادر من جهاز تليفزيونك عند مشاهده قنوات الجزيره والشرق ومكملين الاخوانيه .. وانه يداهمك عندما تصدق الاخبار المغرضه عن جيشك وشرطتك ورئيسك .. ويكون اشد فتكا برئتيك عندما تنبعث الرائحه من بعض كتب التراث الدينيه العتيقه و الصفراء اثناء قراءتك لها .. وكل عام وحضراتكم بخير.

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