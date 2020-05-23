خالد سليم يطلق كليب «اللي فات مات»

أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة «اللي فات مات» على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على «فيس بوك» وتم تصويرها في لبنان.الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أمير محروس وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.«اللي فات مات» أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان «عشمني» من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.