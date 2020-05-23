مصرع فلاح في مشاجرة بكفر الشيخ

لقي فلاح مصرعه متأثرًا بإصابته في الرأس أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، إثر مشاجرة بينه وأسرته وجيرانه بقرية القويعة التابعة لخليج قبلي بمركز مطوبس في كفر الشيخ.تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بمصرع «محمد أ» 31 سنة، فلاح، بالمستشفى الجامعي بمحافظة الإسكندرية، متأثرًا بإصابته في الرأس، نتيجة اعتداء شقيقين من جيرانه عليه في مشاجرة بينهما.وتبين من تحريات الرائد علاء فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن حدوث خلافات الجيرة بين أسرة المجني عليه المذكور، وجيرانه، وأشارت التحريات إلى أن سببها خلافات نسائية، ما أدى إلى اعتداء "همام. ن"، وشقيقه "جمال"، على المجني عليه على رأسه بقطعة حجر.وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى مطوبس المركزي، وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية وتوفي متأثرًا بإصابته في الرأس.حُرر عن ذلك المحضر رقم 7717 لسنة 2020 جنح مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.