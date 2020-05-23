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الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

السبت 23/مايو/2020 - 09:55 م
صفية القباني
صفية القباني
جمال عاشور
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أكدت الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، على أنه فى المستقبل القريب سوف تسعى النقابة إلى تكريم الفنان الاستثنائى الراحل آدم حنين بشكل مميز تقديرا لمسيرته الإبداعية الإستثنائية، وذلك عقب الانتهاء من أزمة كورونا التى تمر بها البلاد.

وقالت القباني، إن الفنان آدم حنين واحد من كبار الفنانين التشكيليين المصريين الذين تكتب أسماؤهم بأحرف من نور جنبا إلى جنب مع مؤسسى المشهد التشكيلى المصرى، حيث إنه وريث جيل عظيم من المثالين، حاكى إبداع قمم مصرية خالصة بدءا من الفراعنة العظام وانتهاء بالمبدعين: محمود مختار وأحمد عثمان وعبدالبديع عبدالحى.

وأضافت أن حنين يعد من أشهر الأسماء المعروفة دوليا للنحت المصرى، ساعده ذلك على تأسيس أول سيمبوزيوم دولى على أرض أسوان لتعريف المتخصصين بفنون النحت الحديث، ومنح فرص للنحاتين الشباب.

وأكدت نقيب الفنانين التشكيليين على أن الراحل قيمة فنية متفردة، لأنه استطاع أن يخلق لنفسه أسلوبًا خاصًا تستفيد منه كل الأجيال القادمة.

وأوضحت النقابة فى بيانها، أن آدم حنين استطاع أن يثبت للعالم أنه حفيد الفرعنة، وأن أعماله ستظل شاهدة على تاريخه العظيم، الذى استطاع أن يكون من أبرز النحاتين فى مصر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة، وأنه رحل بجسده ولكن أعماله باقية بيننا، وستظل خالدة يتعلم منها جميع الفنانين.

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