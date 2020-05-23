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السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
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د. محمد الباز
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ليست لافتات فقط.. الزمالك يجهز قمصان نادي القرن الأفريقي
السبت 23/مايو/2020 - 09:51 م
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يجهز مسئولو نادي الزمالك لارتداء قمصان تحمل شعار نادي القرن الأفريقي خلال الفترة المقبلة مع استئناف النشاط الرياضي من جديد واستكمال بطولة الدوري.
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