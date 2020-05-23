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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل لقاء «بحوث البترول» بـ«التنظيم والإدارة» لتحديث هيكل المعهد

السبت 23/مايو/2020 - 09:48 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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التقى الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الجهاز، لمناقشة عدة ملفات على رأسها تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لإعداد الهيكل التنظيمي المقترح بشكل يلبي حاجة العمل بالمعهد ويتوافق مع التقسيمات التنظيمية المستحدثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨.

وتناول الاجتماع استعراض الخدمات المستحدثة التي يقدمها الجهاز لكافة الوحدات الإدارية ومناقشة آلية استفادة المعهد منها، ومن أهمها إمكانية تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمعهد من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وهو الأمر الذي يمكن المعهد من تحديد البرامج التدريبية التي ستساهم في رفع كفاءة العاملين به.

من جانبه، أكد دكتور ياسر مصطفى أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد بشكل يتناسب مع تطور العمل، مشيرًا إلى أن المعهد قام مؤخرا بتوجيه جزء من أنشطته؛ لإنتاج مطهرات ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك لمعاونة الدولة فى مجابهة هذه الجائحة.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨ تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي:- التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي.

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