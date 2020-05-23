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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصفتي: الله جعل رمضان مسرحًا لأفضل أعمال الإنسان

السبت 23/مايو/2020 - 09:45 م
الدكتور حمدالله الصفتي
الدكتور حمدالله الصفتي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حمدالله الصفتي مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الله جعل رمضان مسرحا تظهر عليه أفضل أعمال الإنسان في التقرب إلى الله.

وأضاف «الصفتي» خلال تقديم برنامج «رسائل إيمانية» أن قراءة القرآن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان في رمضان، مشيرا إلى أن القرآن كتاب هداية من تمسك به كان طريقه واضحا، ويحض ويحث على ما فيه صلاح في الدنيا، يؤمره بالخير وينتهيه الشر.

وأردف: «القرآن كتاب نور يضيء للإنسان، يأمره بما فيه خيره وينهيه عما فيه شره»، مؤكدا أن السعادة ليست في تحصيل المال.

ولفت إلى أن أبوذر جاء للرسول وقال إني مسافر فزودني، فقال له زودك الله التقوى، وعاد السؤال، فقال له الرسول عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر في السماء، إذا جئت يوم القيامة وجدت من أعمالك ما يؤهلك لرضوان الله.

وتابع الصفتي: «الصيام والقرآن يشفعان للإنسان يوم القيامة».

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