الطيب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.وخلال الاتصال، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، خاصة المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معربا عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنساني التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي مع الدول الصديقة في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.كما أشاد فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب والتصدي له بكل حزم دون هوادة، داعيا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسكينة والرضا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة ويوفق قادتنا إلى ما فيه الخير والسداد.