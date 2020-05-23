«عزل العجمي» تحتفل بعيد الفطر بتوزيع الهدايا والكحك (صور)

احتفلت مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، باستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين مستشفى العزل بالبالونات، وتوزيع اللعب والهدايا على جميع الأطفال المرضى، كما تم توزيع كحك العيد على الفريق الطبى.ومن جانبها؛ عبرت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي للحجر الصحي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: «مش أول مرة أقضى العيد بره البيت بسبب طبيعة عملى كطبيبة، بس الوضع المرة دى مختلف، فرحتنا بالعيد مختلفة السنه دىي بسبب الحجر الصحى لمرضى الكورونا، إحنا قررنا إن المستشفى كلها تحتفل بالعيد».وأضافت: «مش هننسى تكبيرات العيد فى سماعات المستشفى مرتين أو ثلاثة فقط لعدم إزعاج المرضى، وطبعا صلاة العيد محدودة جدًا، مع إتباع إجراءات مكافحة العدوى، وبين كل فرد والآخر متر ونصف».وأشارت مدير المستشفى، قائلة: «حقيقى الفريق الطبى بمستشفى العجمى، بيدور على أى ثغرة يدخل بيها الفرحة على المرضى المعزولة داخل غرف بسبب مرض الكورونا، بيحاولوا يخففوا عنهم بعدهم عن أسرهم، مع أنهم هما نفسهم وأنا معاهم هنقضى العيد بعيد عن أهلنا وعن أسرتنا، مهما أوصف لكم فرحة المرضى وأنا بمر عليهم، ودعواتهم لينا ولكل الفريق الطبى بلا استثناء، حقيقى بتقوينا وبتخلينا نكمل مهما واجهنا من صعوبات، يارب خفف عنهم، ورجعهم ورجعنا جميعا لأهلنا بألف خير».