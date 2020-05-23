«سلام سلام».. أغنية جديدة من القوات المسلحة تخليدا لذكرى الشهداء (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "سلام سلام"، تظهر فيه بطولات أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا دفاعًا عن الوطن وحماية ترابه المقدس، خلال عمليات تطهير البؤر الإرهابية والتكفيرية.الأغنية من غناء الفنانة أصالة، واختتم الفيديو بجملة "وستظل مصر عامرة بالأبطال الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن".