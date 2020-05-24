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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم

الأحد 24/مايو/2020 - 02:25 ص
القنوات الناقلة لصلاة
القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم
وسام عطية
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ننشر لكم قائمة القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم اليوم الأحد الموافق 24 مايو والموافق 1 شوال 1441 هجريا.

القنوات الناقلة لصلاة عيد الفطر 2020 من مسجد الفتاح العليم

- دي ام سي DMC
- سي بي سي CBC
- اون ON
- الحياة

توجيهات الأوقاف ودار الإفتاء حول أداء صلاة عيد الفطر فى المنزل

وأعلنت وزراة الأوقاف، في وقت سابق، حكم الصلاة خلف الشاشات وقالت: إنه لا يجوز الصلاة خلف المذياع أو الراديو، مضيفة أن هذه الصلاة لا تصح لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة فى هذه العبادات، لأن صلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة أى يحصل اجتماع بين المصلين وأن الصلاة خلف المذياع لا تحقق هذا الشرط.

وفي ذات السياق أكدت دار الإفتاء أن طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

وأضافت الإفتاء أنه على المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، عن نقل صلاة عيد الفطر 2020م لجموع الشعب المصري والعربي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين المصريين من النزول وتأدية الصلاة في المساجد أو الساحات التي يعلن عنها كل سنة لكن في العام الجاري 2020 من المستحيل النزول لأداء الصلاة، كما هو معتاد بسبب انتشار وباء فيرس كورونا (كوفيد19) على مستوى العالم ومصر خاصة، حيث وصل عدد الإصابات حتى الآن 16.513.

وعانت مصر مؤخرا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك قررت جمهورية مصر العربية بعدم النزول واللالتزام بالعزلي المنزلي في ايام عيد الفطر المبارك 2020.

وينتظر غدا جموع الشعب المصري النقل الحصري من مسجد الفتاح العليم من خلال هذه القنوات (* دي ام سي DMC - سي بي سي CBC - أون ON - الحياة ) بفارع الصبر ليعيشوا أجواء فرحه العيد ولو جزء بسيط بعد امتناع المسلمين عن الصلاه في مساجد والساحات المصرح بها سنويا كالمعتاد.

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