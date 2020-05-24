أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك عام 2020
الأحد 24/مايو/2020 - 05:15 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم «الدستور» أجمل عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك عام 2020، حيث يحرص المسلمون حول العالم على تبادل رسائل وعبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك كأحد مظاهر الاحتفال بإتمام الصيام في شهر رمضان الكريم.
-هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
- حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.
- تهئنه مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل عشان أكون قبل الكل.
- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.
- قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس.
- كل عام، وكل يوم، وكل لحظة من سنينك وأنت يا عيدي بخير وكل أعيادك سعادة.
- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد.
- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.
- عيد سعيد عليك يعود بالمسك والعود أهنئك جعل الله برؤيتك يهنيني.
- للعيد هلاله.. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله.
- كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.
- بالعيد والله يالغالي ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر.
- تهئنة مليانة ورد وفلّ أرسلها قبل العيد يهلّ علشان أكون قبل الكلّ.
عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك-عيد فطر مبارك أعاده الله عليكم باخير واليمن والبركات
-هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
- حروف القرآن وكعبة الإسلام وأسماء الرحمن أهنيك بالعيد يا أغلى إنسان.
- تهئنه مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل عشان أكون قبل الكل.
- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.
- قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس.
- كل عام، وكل يوم، وكل لحظة من سنينك وأنت يا عيدي بخير وكل أعيادك سعادة.
- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
- بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد.
- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.
- عيد سعيد عليك يعود بالمسك والعود أهنئك جعل الله برؤيتك يهنيني.
- للعيد هلاله.. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله.
- كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.
- بالعيد والله يالغالي ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر.
- تهئنة مليانة ورد وفلّ أرسلها قبل العيد يهلّ علشان أكون قبل الكلّ.