فودة يهنئ عمال النظافة بعيد الفطر ويوزع عليهم مكافآت لمجهوداتهم

التقى محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، بعدد من العاملين بقطاع النظافة بشرم الشيخ بحديقة مجلس المدينة، وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله تعالى على مصر بالخير والأمان مقدما لهم التحية والتقدير لمجهوداتهم، وذلك في إطار اللقاءات المتعددة لمحافظ جنوب سيناء بالعاملين في قطاع النظافة في كل مناسبة.وقال فودة، خلال لقائه معهم، مساء اليوم السبت في ليلة عيد الفطر، "يقع عليكم عبء نظافة مدينة شرم الشيخ وجمالها وإظهار رونقها الذي أشاد به جميع وفود المدينة"، وقدم لهم الشكر على عملهم بجد وإخلاص، مشددا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا علي سلامتهم وصحتهم من فيروس كورونا المستجد.وقام المحافظ بتوزيع مكافآت مالية على عمال النظافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.