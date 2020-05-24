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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 05:22 ص
عبارات تهنئة بعيد
عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك
منة سالم
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يقدم لكم «الدستور» عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2020، حيث يحتفل المسلمون بعد ساعات بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال إرسال معايدات وعبارات تهنئة من خلال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة أو عبر التطبيقات المختلفة من خلال الإنترنت. 

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2020


1- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.
2- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
3- كل عام وأنتم بخير عساكم عواده.
4- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
5- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
6- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
7- هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.
8- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم.
9- أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير.
10- أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين.
11- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك.
12- تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.
13- حاولت أسابق الناس، وأرسلك مع خيوط الشمس ألماس، وأقولك كل عام وأنت أغلي الناس.
14- تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.
15- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.
16- كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، عيد فطر مبارك، وكل عام وأنت بخير.
17- كل عيد وأنت لربك طايع، لنبيك تابع، لدينك رافع، ولأهلك نافع.

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