



ومن أبرز مظاهر الاحتفال إرسال معايدات وعبارات تهنئة من خلال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة أو عبر التطبيقات المختلفة من خلال الإنترنت.



عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

1- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

2- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

3- كل عام وأنتم بخير عساكم عواده.

4- كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

5- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

6- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

7- هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.

8- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم.

9- أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير.

10- أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين.

11- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك.

12- تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.

13- حاولت أسابق الناس، وأرسلك مع خيوط الشمس ألماس، وأقولك كل عام وأنت أغلي الناس.

14- تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.

15- باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

16- كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، عيد فطر مبارك، وكل عام وأنت بخير.

17- كل عيد وأنت لربك طايع، لنبيك تابع، لدينك رافع، ولأهلك نافع.