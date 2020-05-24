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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

"عشان متعيدش عند دكتور الأسنان".. تعرف على هذه النصائح

الأحد 24/مايو/2020 - 04:00 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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يرتبط عيد الفطر المبارك بتناول الكحك والبسكويت، لكن الكثير منها يؤثر على سلامة الأسنان بشكل مباشر.. هذا ما أكده الدكتور أحمد عصام أخصائي طب الفم والأسنان بالقصر العيني، يقول لـ"الدستور" إن العيد من أكثر المناسبات المرتبطة بألم الأسنان، بسبب أكل الكثير من الحلويات والمكسرات وغيرها من الأشياء التي تتسبب في التسوس.

ويؤكد أن، هناك سؤال دائمًا ما يتردد عليه وهو "كيف نأكل دون الشعور بألم الأسنان؟" مشيرًا إلى أن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على فهم كيفية عدم حدوث التسوس.

وأضاف أن: التسوس عملية معقدة جدًا، لكنه يمكن حل هذه العملية بطريقة بسيطة تبدأ من تناول الأطعمة وبقاياها التي تظل متواجدة بجوار الأسنان سواء على سطح السِنة أو ما بين الأسنان وبعضها، ثم تقوم بتموين بكتيريا، تتواجد في الفم بتحليل بقايا الأكل، ما يتسبب في تآكل السطح الخارجي للأسنان، ومع مرور الوقت يزيد التسوس حتى يفقد جزء كبير من الضرس قبل الإحساس بالوجع.

يمكن أن، يأتي التسوس دون وجع، لكن يشعر البعض بتعب عند تناول السكريات بالأخص، لذلك يجب الكشف باستمرار عليها وعمل تنظيف لها.

ويمكن منع التسوس مع أكل الحلويات في الأعياد من خلال هذه الخطوات:
أولًا: تناول الحلويات أو النشويات في وقت معين في اليوم، "يعني ما يبقاش في دايمًا حاجة مسكرة في داخل الفم ندِي وقت مابين الوجبات اللي فيها سكريات ونشويات من 3-4 ساعات بين كل وجبة".

ثانيًا: الحفاظ على غسل الأسنان صباحًا ومساءً وبعد كل وجبة ثقيلة.

ثالثًا: استخدام مضمضة مرتين يوميًا لمدة لا تزيد عن أسبوع، وتوقف لمدة 4 أيام ثم يعاود استخدام المضمضة.

رابعًا: استخدام الخيط الطبي مرة على الأقل يوميًا، وبذلك يمكن الحفاظ علي الأسنان وأكل كل ما تشتهيه.

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