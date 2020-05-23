رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر: ربنا يبعد عنا أي شر

هنأ الفنان رامز جلال متابعيه بعيد الفطر في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».وقال رامز جلال في تغريدته: «كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد، وربنا ينجينا جميعا ويبعد عننا أي شر ويجمعنا دايما على خير وبحبكوا جميعا في الله.. رامز مجنون رسمي».وشارك الفنان رامز جلال في السباق الرمضاني ببرامج «رامز مجنون رسمي» وتم عرضه عبر فضائية mbc مصر، وحقق البرنامج نسبة نجاح كبيرة رغم الدعاوى القضائية التي أثيرت ضده في بداية الموسم وطالبت بعدم عرضه.