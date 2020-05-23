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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثقافة تطلق اسم آدم حنين على إحدى أهم قاعات قصر الفنون

السبت 23/مايو/2020 - 08:31 م
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
آلاء حسن
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قررت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة إطلاق اسم المثال الكبير الراحل ادم حنين على إحدى أهم قاعات قصر الفنون، والتى كانت تحمل اسم اتجاه وتهتم بالمواهب والتجارب الواعدة الشابة؛ تخليدا له وعرفانا بانجازاته الفنية التى سجلها تاريخ الفن التشكيلى الحديث والمعاصر.

وقال الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن الشعار الجديد للقاعة يستلهم الروح الفنية المتفردة لآدم حنين والتى عبرت بصدق عن الهوية المصرية.

جدير بالذكر أن الراحل آدم حنين أحد أهم المثالين العالميين، تميز بالقدرة على تشكيل الخامات الصلبة إلى جانب المهارة فى الرسم على أوراق البردى بأصباغ طبيعية.

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