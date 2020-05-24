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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

الأحد 24/مايو/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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نستعرض لكم فى هذا التقرير أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020.

وتهنئ جريدة «الدستور» الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بحلول عيد الفطر:

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

* أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.
* هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
* إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم، وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.
* سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.
* أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.
* اللهم زد هذا الوجه نورًا، واجعله دائمًا مأجورًا، وبلِّغه العيد مسرورًا تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.
* كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.
* هنالك أشياء جميلة في حياتي، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء، فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد.
* جعل الله سبحانه وتعالى فجر عيدك نورًا وظهره سرورًا وعصره استبشارًا ومغربه غفرانًا، وجعل لك دعوة مستجابة لا ترد ووهبك رزقًا لا يعد ويفتح لك في الجنة بابًا لا يسد.
* بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعى الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.
* بحروف القرآن وأسماء الرحمن وكعبة الاسلام أهنئك بعيد الفطر يا أغلى الناس.

ويأتي العيد بفرحتين فرحة العيد وفرحة الفطر، فينشر البهجة والسعادة بين الجميع حيث يتبادل الأهالي التهاني في العالم الاسلامي ومن العبارات المتوارثة في التهنئة (بعيدكم مبارك - كل عام وانتم بخير )، كما بدأت الدول والزعماء أجمل التهاني عبر السوشيال وأيضًا البرقيات المتبادلة بينهم.

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