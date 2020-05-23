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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية: حصيلة الإصابات بكورونا 1603 بين جالياتنا

السبت 23/مايو/2020 - 08:06 م
الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بعدم تسجيل وفيات جديدة بين أبناء جالياتها حول العالم بفيروس "كورونا"، ليستقر العدد عند 93 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 1603 إصابات، و784 حالة تعافي.

وأشارت الوزارة - في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إلى أنه في ضوء موافقة المملكة الأردنية على فتح مطاراتها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين، فقد عممت على سفراء وسفارات دولة فلسطين بضرورة الانتهاء سريعا من تحديث كشوفات وبيانات العالقين، وفقا لما هو مطلوب من معلومات.

وأوضحت: أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي سيقوم بدعوة اللجنة الوزارية الخاصة بقضية العالقين للانعقاد في أقرب فرصة لتدارس جميع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة الإجلاء، بما فيها تحديد الأولويات والشروط والتفاصيل بالاتفاق مع الجانب الأردني، وأنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بشكل مركزي.

وبينت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على أن يتم البدء بعملية الإجلاء في 10 يونيو المقبل، على أن يتم انتقال المسافرين مباشرة من المطار إلى الجسر ضمن ترتيبات سيتم العمل بها تباعا، موضحة: أن المسافر سيتحمل تكاليف التذكرة والسفر والنقل البري للجسر وإلى محافظته، ويقوم بالحجز مباشرة مع شركات الطيران المعنية ودفع التكاليف لها.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع جميع التنسيقات اللازمة لضمان عودة عادلة وصحية وآمنة ومريحة للعالقين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الصحة الفلسطينية لتأمين الفحوصات اللازمة للعائدين قبل أن يتوجهوا إلى محافظاتهم، مطالبة جميع المعنيين بمتابعة كل ما يصدر عنها بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بأوضاع أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء فيروس "كورونا".. أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بأنه لم تسجل أية إصابات أو وفيات بين صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52 حتى اللحظة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مالطا متابعتها لأوضاع واحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين، وهي تعمل بشكل يومي لتلبية احتياجاتهم والإطمئنان عن أوضاعهم والتواصل معهم بشكل مستمر، ولم تسجل أية إصابة بالفيروس بينهم، علما أن مالطا سجلت حوالي 584 حالة حتى الآن من فئات عمرية مختلفة و465 حالة شفاء و6 حالات وفاة جراء هذا الفيروس، ووضع معظم المصابين مستقر.

وصرحت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازخستان بشفاء الإصابة التي سجلت في صفوف الجالية غرب كازاخستان، وقد غادرت المستشفى أمس، مضيفة أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أبناء فلسطين مواطنين والطلبة والعاملين.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أندونيسيا بتسجيل أول إصابة في صفوف الجالية وهي لأحد الطلبة الفلسطينيين الدارسين هناك، ويخضع حاليا للحجر المنزلي وحالته الصحية مستقرة، وقد هاتف السفير الطالب المصاب واطمأن على صحته، ووقف عند أي احتياج يلزمه.

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